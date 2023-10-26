العالم اليوم - السعودية.. تدشين مشروع لصناعة الإطارات بـ 550 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. تدشين مشروع لصناعة الإطارات بـ 550 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - قالت شركة بيريللي الإيطالية للإطارات وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، إنهما أبرما اتفاقا لتدشين مشروع مشترك لتشييد مصنع للإطارات في المملكة.

تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية للاتفاق 550 مليون دولار وبموجبه ستصبح بيريللي أول شركة لصناعة الإطارات تطلق عمليات إنتاجها في السعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وذكر الطرفان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمة استثماراته 700 مليار دولار، سيملك حصة 75 بالمئة في المشروع المشترك الجديد فيما ستحصل بيريللي على الحصة الباقية البالغة 25 بالمئة، "كما ستكون شريكا تقنيا استراتيجيا لدعم تطور المشروع من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية".

وأضافا أن المشروع لن يؤثر على أهداف بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026 ومن المنتظر أن يبلغ حجم الإنتاج المتوقع 3.5 مليون وحدة.

وسينتج المصنع إطارات عالية الجودة لسيارات الركاب تحت العلامة التجارية بيريللي، فضلا عن تصنيع إطارات تحت علامة تجارية سعودية جديدة تستهدف بشكل أساسي الأسواق المحلية والإقليمية.

تأسست شركة بيريللي في 1872 وأصبحت الآن متخصصة في صناعة الإطارات عالية الجودة لشركات صناعة السيارات الفاخرة مثل فيراري وبورش وبي.إم.دبليو والمورد الوحيد لسيارات سباق فورمولا 1.

وتعزز السعودية قدراتها التصنيعية في قطاع السيارات وتسعى لإنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنويا بحلول 2030.

وفي وقت سابق هذا الشهر أبرم صندوق الاستثمارات العامة اتفاقا مع هيونداي موتور الكورية الجنوبية لتشييد مصنع للسيارات في السعودية.