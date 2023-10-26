العالم اليوم - استغلال الوقت والملعب.. أزمة الأهلي وصنداونز سيناريو مكرر

انتم الان تتابعون خبر استغلال الوقت والملعب.. أزمة الأهلي وصنداونز سيناريو مكرر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - يخوض الأهلي المصري مواجهة ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، الأحد المقبل، حين يحل ضيفا على صنداونز الجنوب إفريقي، في بريتوريا.

المباراة كان مقررا لها أن تقام في تمام السابعة مساءً، حسب الموعد المعلن بعد إقامة قرعة الدوري الإفريقي، ولكن أعلن صنداونز تعديل موعد المباراة لتقام في تمام الساعة الثالثة.

وقبل أيام تأهل صنداونز للدور نصف النهائي بعد التعادل إيابا في جنوب إفريقيا أمام بترو أتليتكو الأنغولي سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوكاس ماستربيسز موريبي" الساعة الثامنة مساء تحت الأضواء الكاشفة، مستغلا الفوز ذهابا خارج الأرض بهدفين.

صنداونز قرر بعد التأهل تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي ليقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد"، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وهو التوقيت الذي اعتاد الأهلي لعب مباراته أمام بطل جنوب إفريقيا فيه منذ خماسية عام 2019، ليستغل بطل جنوب إفريقيا عامل الوقت باللعب نهارا.

كيف أقنع صنداونز المنظمين؟

هادي المدني الصحفي الرياضي، روى كواليس ما حدث بإقناع صنداونز، الشركة المنظمة للدوري الإفريقي، إقامة المباراة عصرا، في يوم العطلة الأسبوعية، بدلا من إقامته ليلا عشية بداية العمل بالأسبوع، وبالتالي يكون الأمر أكثر ملاءمة للجماهير الحاضرة.

وأكمل هادي في تصريحاته لموقع "دوت الخليج": "صنداونز يجد أن اللعب عصرا يعطيه أفضلية أمام فرق مصر، وعلى الأهلي أن يتحمل المسؤولية بتجهيز لاعبيه مبكرا لمثل تلك المباريات، بجعل توقيت التدريب صباحا، ليعتاد اللاعبون على اللعب عصرا ويكونوا جاهزين ذهنيا وبدنيا".

إرضاء الطرفان

ونجح الأهلي في الحصول على موافقة بتأخير مباراة العودة المقرر لها في القاهرة، لتقام في تمام السابعة مساء، بدلا من الرابعة، وكذلك خاطب الجهات الأمنية في مصر للموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في الاستاد.

وتعليقا على ذلك قال المدني: "الشركة المنظمة قررت إرضاء الطرفين، بالموافقة على لعب صنداونز الثالثة عصرا بدل السابعة مساء، ونفس الأمر مع الأهلي تم الموافقة على طلبه باللعب مساء بدلا من العصر".

وأضاف: "صنداونز يستخدم حقه، طالما سمح نظام البطولة بذلك له عن طريق اختيار التوقيت، أو الملعب الذي يراه مناسبا ليمنحه أفضلية، ولذلك كان يجب أن يبحث الأهلي عن مصلحته لمعادلة الكفة".

لكن الصحفي الرياضي هاجم إدارة النادي المصري، قائلا: "الأهلي دائما يكشف أوراقه أمام صنداونز، بالاعتراض على الملعب أو التوقيت، ليستغل ذلك بطل جنوب إفريقيا"، مضيفا: "إدارة الأهلي تتعامل بسذاجة مع الفرق المنافسة إفريقيا خاصة من جنوب القارة، وهو عكس ما تقوم به إدارات فرق شمال إفريقيا التي تتعامل بفهم أكبر لطبيعة القارة".

تاريخ المواجهات

وتواجه الأهلي وصنداونز، 14 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز 5 مرات، وفاز صنداونز 4 مرات، وحسم التعادل 5 مواجهات، ويتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة بالمواجهات المباشرة 19 هدفا لكل فريق.

ولم يحقق الأهلي الفوز مطلقا في جنوب إفريقيا، ولكنه نجح في الخروج بنتيجة التعادل خارج الديار في 4 مناسبات من إجمالي 7 خاضهم في جنوب إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، حقق الأهلي الفوز في القاهرة 5 مرات من إجمالي 7، شهدت آخر مواجهتين العامين السابقين نتيجة سلبية للأحمر في القاهرة، بالخسارة 1-0، والتعادل بهدفين لمثلهما في الأخيرة.

النتيجة الأكبر حققها الأهلي بالفوز بثلاثية نظيفة على ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، فيما حقق صنداونز الفوز بخماسية نظيفة عام 2019 في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وسبق أن تواجه المديرين الفنيين مارسيل كولر، والمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، شهري فبراير ومارس الماضيين، حين انتهت المباراة الأولى في القاهرة بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات، قبل أن يحقق صنداونز الفوز في الجولة التالية بخماسية مقابل هدفين.