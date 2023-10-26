العالم اليوم - مسؤول: تقديرات بنك إسرائيل لكلفة الحرب أقل من الواقع

انتم الان تتابعون خبر مسؤول: تقديرات بنك إسرائيل لكلفة الحرب أقل من الواقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحفيين في إفادة "لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب" بشأن تكاليف الحرب.

وقدر البنك المركزي، الاثنين، أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5 بالمئة في 2024 مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.

وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.