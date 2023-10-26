العالم اليوم - 13.7 مليار دولار.. أرباح بنوك الإمارات المدرجة في 9 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً إماراتيا مدرجاً في أسواق المال الإماراتية، إلى 50.5 مليار درهم (13.7 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأظهر مسح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت بنسبة 52 بالمئة، أو ما يعادل 17.2 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 33.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، إلى 25.2 مليار درهم، بزيادة بمقدار 25.1 بالمئة، مقارنة بأرباح بقيمة 20.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25.2 مليار درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.5 بالمئة مقابل 13.2مليار درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

واستحوذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 92 بالمئة في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وحقق بنك "أبوظبي الأول" أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 58 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات 38 بالمئة إلى 20.5 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 4.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023، بزيادة 46 بالمئة ، وهو الأعلى في تاريخ البنك ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.

ونمت الأرباح الصافية لـ"المشرق" بنسبة 122 بالمئة إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82 بالمئة ، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وزاد صافي أرباح "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 24 بالمئة إلى 5.752 مليار درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.

وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي" نمواً في صافي الأرباح بنسبة 53 بالمئة لتصل إلى 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما زادت الإيرادات بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 6.7 مليار درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك "دبي التجاري" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4 بالمئة إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.

وتمكن مصرف "الإمارات الإسلامي" من تحقيق أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى 1.65 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، بينما حقق بنك "رأس الخيمة الوطني" أرباحاً صافية بنحو 1.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 54 بالمئة مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.

وقفز صافي أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 35 بالمئة إلى 767.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، فيما زادت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" إلى 513.2 مليون درهم بنمو 122.5 بالمئة بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

ونجح بنك "أم القيوين الوطني" في تحقيق أرباح صافية بقيمة 385.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنمو بنسبة 48.3 بالمئة ، فيما زادت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 76 بالمئة ، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

وسجل "البنك التجاري الدولي" أرباحاً صافية بقيمة 140.63 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو بنسبة 40.4 بالمئة مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.