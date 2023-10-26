وصول وفد من حماس إلى العاصمة الروسية موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - وصل منذ قليل، وفد من حركة حماس إلى العاصمة الروسية موسكو، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وفدا من جماعة حماس وصل إلى سيصل إلى موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما نقلته العربية.

استشهاد 22 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال

وفي سياق ذي صلة، استُشهد، اليوم، 22 مواطنا، وأصيب أكثر من 100 آخرين، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في معسكر خان يونس، غرب المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 22 مواطنا استُشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عددا من منازل المواطنين في المربع السكني.

الشهداء الفلسطينيين

وأشارت وفا إلى أن عمليات انتشال الجثامين ما زالت متواصلة، وأن هناك صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض، جراء حجم الدمار الكبير الذي خلّفه قصف الاحتلال للمنطقة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 6955 شهيدا 6850 في قطاع غزة، 105 في الضفة الغربية ونحو 19 ألف جريح 17 ألفا في قطاع غزة، 1900 في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر مساء اليوم الخميس، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%.

وقالت الوزارة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 8 شاحنات تحمل مياه وغذاء وإمدادات طبية دخلت عبر معبر رفح ليلة 24 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.