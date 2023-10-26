نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب السوشيال ميديا.. فيديو مستفز لـ "انفلوانسر إسرائيلية" تسخر من أهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحن نعيش في زمن الميديا.. إذ تشتعل منصات التواصل الاجتماعي بحرب من نوع أخر، في الوقت الذي تشتعل الحرب بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ويرزح سكان غزة تحت هول القذائف والغارات العنيفة.

حرب السابع من أكتوبر.. إثر هجوم حماس

فقد اشتعل الصراع منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم حركة المقاومة الاسلامية حماس، في الوقت ذاته، فقد نشطت آلاف الحسابات الفلسطينية والإسرائيلية على السواء بغية دعم "قضية كل منهما" وتحميل المسؤولية للطرف الآخر.

إلا أن عددا من الناشطات الإسرائيليات والمؤثرين على مواقع التواصل نشروا فيديوهات وصفت بالمستفزة واللاإنسانية.. إذ يسخرون من أهل غزة والوضع المأساوي الذي يعيشون فيه من قصف صاروحى وانقطاع المياه والكهرباء.. ونفاذ الغذاء والخدمات الإنسانية.

وفي مقطع جديد ومستفز ولا يحمل أي شي من الأنسانية.. كما أثار موجة استياء كبيرة بين الفلسطينيين خاصة والمتعاطفين مع غزة عامة، نشرت ناشطة إسرائيلية فيديو على تيك توك تسخر فيه من أهل غزة الذين يقبعون منذ 3 أسابيع تحت الحصار بلا ماء ولا كهرباء.

وخلال الفيديو، قامت المؤثرة الإسرائيلية (انفلوانسر) تسكب المياه في الإبريق تارة، وتفتح مياه الدش طورًا، وهي ترقص فرحًا. ثم تلوح بهاتفها المشحون، وتطفئ وتشعل الضوء في الغرف، محاولة "قهر" سكان القطاع.

وكانت فيديوهات مماثلة انتشرت مؤخرا تسخر من معاناة الفلسطينيين، إذ ظهرت الأسبوع الماضي إحدى المؤثرات أيضا وهي تشكك في مآسي أمهات غزة، قائلة "أنا سأعلمكم التمثيل".

يأتي ذلك فيما ارتفع أعداد القتلى في القطاع المكتظ بالسكان اليوم الخميس إلى أكثر من 7 آلاف قتيل، حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. بينما بلغ عدد الضحايا من الأطفال أكثر من 2500.