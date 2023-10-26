وفد حماس يصل موسكو
وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي: إن وفدا رفيع المستوى عن حركة "حماس" الفلسطينية يزورون موسكو.
وأكدت زاخاروفا، أن ممثلين عن الحركة يقومون بزيارة لموسكو، و"بالنسبة للاتصالات، فسنبلغكم بها بشكل أكبر لاحقا".
ويتعرض قطاع غزة لقصف صهيوني بري وبحري وجوي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من اكتوبر الجاري.
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