العالم اليوم - تراجع أسهم الشركات الكبرى يهبط بمؤشرات "وول ستريت"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية خلال الساعة الأولى من التداولات، الخميس، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعزز من التراجعات قيام المستثمرين بتقييم المكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة. تحركات الأسهم تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 18.76 نقطة، أي بنسبة 0.06 بالمئة، إلى 33017.17 نقطة. وهبط "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 10.78 نقطة، أي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى 4175.99 نقطة. ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 52.26 نقطة، أي بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 12768.97 نقطة.

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