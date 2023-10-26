العالم اليوم - حماس تعلن عدد الأسرى الذين قتلوا في الغارات على غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن عدد الأسرى الذين قتلوا في الغارات على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، الخميس، أن العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة من جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50.

ولم يقدم المتحدث باسم الحركة أي تفاصيل أخرى في هذا الإعلان، الذي أورده على "تلغرام".

وتحتجز حماس أكثر من 200 رهينة، منذ شنت هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، الخميس، إن من الممكن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس غزة في غضون أيام "إذا توقف القتال".

وأضاف الخليفي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس صعبة، لكن "الوسطاء يحققون تقدما".