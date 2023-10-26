نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: عدد القتلى الفرنسيين ارتفع إلى 35 شخصا في هجمات حماس ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ارتفاع عدد القتلى الحاملين للجنسية الفرنسية في إسرائيل، إلى 35 شخصًا، بعد الكشف أربعة آخرين من مواطنيها اليوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الخميس "تأسف فرنسا للوفاة المأساوية لأربعة آخرين من مواطنيها. وقد أصبحت حصيلة ضحايا المواطنين الحاملين للجنسية الفرنسية إثر هجمات حماس الإرهابية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي 35 شخصا، ولا يزال تسعة مواطنين في عداد المفقودين”.

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، تم التأكد من أن بعضهم محتجز كرهائن لدى حماس. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق إطلاق سراحهم".

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم أمس مقتل 31 مواطنا فرنسيا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.