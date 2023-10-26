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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي"

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي"..أوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عدد الضحايا الفلسطينيين الذين لازالوا تحت الأنقاض إثر عمليات القصف المستمرة من قبل العدوان الإسرائيلي الغشيم، وجاءت تصريحاته خلال كلمته في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مناقشة الأوضاع في فلسطين.



وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين نستعرض لكم في السطور التالية أبرز تصريحات مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور حول الأوضاع في فلسطين.



مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "1600 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة بينهم 900 طفل ولا نعرف مصيرهم"

- نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

- 1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة.

- ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف.

- 900 طفل فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة حتى الآن.

- 1600 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة بينهم 900 طفل ولا نعرف مصيرهم.

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: “المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي”



- موظفوا الأمم المتحدة والأطباء في قطاع غزة يدفعون ثمنا باهظا لعملهم.

- المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي.

- الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع.



مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "الموت والدمار في كل مكان بقطاع غزة ولا مكان آمن في القطاع"

-70% من ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء وكل الضحايا مدنيون.

-المسعفون في قطاع غزة ينهارون ويقولون إن العدوان فاق كل الحدود.

-المستشفيات في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى

-إسرائيل أبادت عائلات بأكملها في قطاع غزة.

-الموت والدمار في كل مكان بقطاع غزة ولا مكان آمن في القطاع.

-لا منازل يعود إليها الفلسطينيون بعد أن دمرتها إسرائيل

-إسرائيل دمرت نصف منازل قطاع غزة وشردت 1.4 مليون شخص

-إسرائيل تطالب بإطلاق سراح الأسرى بينما تأسر مليوني فلسطيني في غزة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي"

- إسرائيل دمرت أكثر من 40% من جميع منازل غزة مما أدى إلى تشريد جميع السكان ونزوح 1.4 مليون شخص

- نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك لا نجد التعاطف الكافي ولا أعرف السبب.

- إسرائيل تنتهج نهجها الحالي انطلاقا من إيمانها بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداها.

- أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي