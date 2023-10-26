نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب فلسطين باكيا: مستشفيات غزة تحولت لمقابر.. أنقذوا أطفالنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الخميس، أن 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم الاحتلال الإسرائيلي من بين 7 آلاف قتيل قضوا بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



أحياء أبيدت



وأضاف منصور باكيا في كلمة له بالأمم المتحدة أن أحياء بأكملها دُمرت وعائلات أبيدت في قطاع غزة، مناشدا "أوقفوا القصف على غزة وأنقذوا أرواح الأطفال والمدنيين".

وحذر من اتساع نطاق الصراع في المنطقة إذا لم يتوقف القصف على غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 طفل تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة.

لم يتبق للفلسطينيين منازل يعودوا إليها



كما أضاف أن أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من قصف إسرائيل، لافتا إلى أنه لم يتبق للفلسطينيين منازل ليعودوا إليها بعد تدميرها.

وتساءل: "لماذا يشعر البعض بألم كبير تجاه إسرائيل وقليل تجاه فلسطين.. أين تكمن المشكلة.. لون البشرة أم الديانة أم الأصل؟".



تشريد مليون و400 ألف



فيما أشار إلى أن إسرائيل تتعامل بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع لا عليها، موضحا أن الكيان الصهيوني شرد أكثر من مليون و400 ألف شخص في قطاع غزة.

في المقابل، قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: جلعاد إردان إن حماس لا تكترث بالشعب الفلسطيني، "ويجب أن تباد من الوجود".