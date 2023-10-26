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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 18ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات..كشف رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، عن عدد ضحايا سكان غزة من الأطفال وأوضح أنه تخطي الثلاثة آلاف طفل خلال الأيام الماضية، وأشار إلى أن عدد الأطفال العالقين تحت الأنقاض وصل إلى 900 طفل.

وتابع رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه عن عدد النساء الذين قتلوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، موضحًا أنه وصل إلى 1700 امرأة، وجاءت تصريحات مندوب فلسطين في الأمم المتحدة خلال كلمته في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت من أجل مناقشة الأوضاع في فلسطين.

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 18ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع

وأكمل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه قائلًا: "نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية، المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي، 1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة".

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه قائلًا: "الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع، وما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف".

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 18ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: 18ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه عن عدد العالقين تحت الأنقاض من الشعب الفلسطيني قائلًا: 1600" فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة بينهم 900 طفل ولا نعرف مصيرهم"

واستردف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه قائلًا: "18 ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات..أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي..المستشفيات في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى..موظفوا الأمم المتحدة والأطباء في قطاع غزة يدفعون ثمنا باهظا لعملهم".