نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: تغير المناخ أكبر التهديدات الصحية التي تواجهنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ إن تغير المناخ يعد أحد أكبر التهديدات الصحية التي تواجهنا - وتواجه البشرية خسائر فادحة ما لم نتحرك، فمع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، يمكن أن تصبح النظم الصحية في العالم مرهقة بعواقب الأحداث المناخية المتطرفة.

وتابع: في مواجهة واحد من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه البشرية، تظل الحاجة الملحة إلى تنفيذ تدابير للتصدي لتغير المناخ هدفا ملحا، ولكنه غير محقق، إن تغير المناخ يحدث الآن وآثاره محسوسة في جميع أنحاء العالم.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات يمكن أن تعزى إلى أسباب بيئية يمكن الوقاية منها، وأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

وأضاف: يفرض تغير المناخ العديد من التحديات الصحية المعقدة، بدءًا من الظواهر الجوية المتطرفة وانتهاءً بانتشار الأمراض المعدية وتفاقم الحالات المزمنة. ولا يمكن الوقاية منه باللقاح، أو علاجه بالمضادات الحيوية. ولكننا نعلم أننا قادرون على التخفيف من آثارها، ويعد تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء تغير المناخ والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على العالم أن يعمل على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لديه وخفض الانبعاثات بنسبة 43% على الأقل على مدى السنوات السبع المقبلة.

وشدد على أنه إذا لم نتحرك، فإن تغير المناخ سوف يطغى قريبا على النظم الصحية في العالم. ستزداد الظواهر الجوية المتطرفة - مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحر - في تواترها وشدتها مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. على سبيل المثال، أدت فيضانات العام الماضي في باكستان إلى نزوح ثمانية ملايين شخص وتضرر 33 مليون شخص في الإجمال.

تركيز الصحة على جدول أعمال المناخ، ومن الممكن أن تؤدي التدابير الرامية إلى الحد من الانبعاثات إلى تحقيق فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك تقليل تلوث الهواء، الذي يقتل سبعة ملايين شخص كل عام.

ولفت إلى أن العلاقة بين الصحة وتغير المناخ واضحة. والآن يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تسريع عملية تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري وأن يعمل في الوقت نفسه على بناء القدرة على الصمود، وما يتعين على المجتمع العالمي أن يفهمه هو أن الاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي يؤتي ثماره. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل دولار يتم إنفاقه على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ سيجلب عائدًا متوسطًا قدره 4 دولارات أمريكية، حيث إن تحسين جودة الرعاية الصحية والبنية التحتية الأوسع نطاقًا يفيد المجتمعات المحلية ويكون له تأثيرات دائمة على قطاعات متعددة.

وتابع: الأهم من ذلك، أن الخسائر فادحة إذا لم نتحرك. يؤثر تغير المناخ بالفعل على ما يقرب من نصف سكان العالم. وبحلول عام 2050، في ظل سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، سيتعرض عدد مرعب قدره 1.4 مليار شخص للإجهاد الحراري، غالبيتهم لأشد أشكاله خطورة، ويجب أن تكون الصحة عنصرا أساسيا في جدول أعمال المناخ العادل لأن أولئك الأقل قدرة على تحمل آثار تغير المناخ هم أيضا الأكثر عرضة للمعاناة. وبالفعل، أصبحت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تشعر بتأثيرات تغير المناخ بشكل غير متناسب، على الرغم من أنها مسؤولة عن حصة صغيرة للغاية من الانبعاثات العالمية.

وأكد أنه وفقا للبنك الدولي، فإن ما يقرب من 40 في المائة من الفقر المرتبط بالمناخ سوف ينجم عن التأثيرات الصحية المباشرة حيث يفقد الناس سبل عيشهم أو يشهدون ارتفاع النفقات.

ونوة بان هذا المستقبل لا يمكن أن يكون واقعنا. ولهذا السبب ندعو الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء العالم إلى الحضور إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بحلول طموحة تمنع هذه النتائج الصحية - وتساعد المتضررين بالفعل، وكما أظهرت لنا استجابة العالم لكوفيد-19، في مواجهة التهديدات الصحية الكبيرة، يمكن للبشرية أن تتحد وتتصدى للتحديات الأكثر خطورة - إذا اتحدنا وعملنا وحققنا إنجازا. لم يكن هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسوف يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام أول يوم مخصص للصحة على الإطلاق في الثالث من ديسمبر، وسوف يطلق نداء حاسما للعمل يبدأ بركيزتين أساسيتين.

وأضاف أن هذا اليوم سيستضيف أول اجتماع وزاري للصحة المناخية. لقد عملنا بشكل وثيق مع عدد من الدول كأبطال للبلدان - بما في ذلك البرازيل وملاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا - لوضع إعلان بشأن المناخ والصحة. الذي نطلقه خلال قمة الصحة العالمية هذا الأسبوع. إن هذا الإعلان بشأن المناخ والصحة سيجعل الصحة ركيزة لجدول أعمال المناخ وجزءًا أساسيًا من إرث مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ودعى جميع الحكومات إلى التوقيع على إعلاننا، لأننا نعلم أنه يمكننا معًا إنشاء أنظمة صحة عامة تكون قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، ومحايدة للمناخ، ومستدامة وعادلة، وتعود بالنفع علينا جميعًا، وسيكون التمويل حافزا رئيسيا في يوم الصحة الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وتابع: "ونحن لا نريد زيادة المبلغ الإجمالي لتمويل المناخ فحسب، بل نريد أيضا الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للصحة ودعمها. واليوم، يذهب إلى الصحة 2% فقط من تمويل التكيف و0.5% من التمويل المتعدد الأطراف للمناخ".

وأكد أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يمكننا المساعدة في تحويل البنية التحتية لتمويل المناخ بالكامل لتحقيق التأثير. ونحن ندعو المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى زيادة تدفق الأموال الميسرة إلى الجنوب العالمي، لتقليل المخاطر وجذب المزيد من رأس المال الخاص، مع زيادة الحصة التي تذهب إلى التكيف.