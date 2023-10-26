نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وآظهر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 309 قتلى، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

هذا وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الخميس أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

هذا وأفاد البنتاغو وفي وقت سابق، بأن 20 جنديا أمريكيا أصيبوا إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا.