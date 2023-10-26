نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: كييف بتحريض من واشنطن تحلم بإشعال حرب أخرى في القوقاز وبريدنيستروفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف، بتحريض من واشنطن، تحلم بفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا وتريد إشعال حرب في القوقاز وبريدنيستروفيه.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لا تزال كييف تحلم بفتح جبهة ثانية، كما يقولون، ضد روسيا"، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، سار على خطى الرئيس فلاديمير زيلينكسي، الذي دعا جورجيا مؤخرا لبدء عمليات عسكرية مماثلة، فوجه دعوة مماثلة لـ "سلطات مولدوفا".

وشددت على أن كييف تحرض بشكل أساسي على الحرب في القوقاز وبريدنيستروفيه.

وقالت زاخاروفا إن "من يقف وراءهم، بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية. لأن العالم كله يجب أن يشتعله، من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر قوى معينة في الولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية كانت قد بدأت الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فشِل".

وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح.

وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات ولم تخترق خطوط الدفاع الروسية، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات