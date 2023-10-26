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أحمد جودة - القاهرة - مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب إيقاف القصف على غزة لكي نتفادى تداعيات لا نريدها جميعًا

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة باكيًا: "تبا لهذا المنبر مالم يتخذ قرار بإدانة الأفعال الإجرامية في فلسطين"..شن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة هجومًا حادًا إلى مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بعد دعمهم لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويتخطى كافة المبادئ الدولية في أسلوب الحرب.

وتحدث مندوب فلسطين في الأمم المتحدة في الجلسة الطارئة التي عقدت للجمعية العمومية للأمم المتحدة، من أجل مناقشة أوضاع الحرب في فلسطين، وبكاء مندوب فلسطين أثناء تلك الجلسة، متأثرًا بالأوضاع المأساوية التي تحدث في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين نساء أو أطفال أو شيوخ في الحرب.

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة باكيًا: “تبا لهذا المنبر مالم يتخذ قرار بإدانة الأفعال الإجرامية في فلسطين”

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يوجه رسالة نارية إلى مجلس الأمن: "تبا لمن يبرر القتل في حق الأبرياء من الشعب الفلسطيني"



وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة باللغة العربية: "تبا لهذا المنبر، ما لم يتخذ قرارا بإدانة الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال، وتبا لمن يأتي بعدي على هذا المنبر، ويبرر القتل بحق الأبرياء في فلسطين، وتبا لمن لم يتحرك لوقف نزيف دماء المدنيين في غزة".

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف



وأكمل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه قائلًا: "نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية، المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي، 1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة".

عاجل | مندوب فلسطين في الأمم المتحدة باكيًا: “تبا لهذا المنبر مالم يتخذ قرار بإدانة الأفعال الإجرامية في فلسطين”

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حديثه قائلًا: "الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع، وما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف".

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب إيقاف القصف على غزة لكي نتفادى تداعيات لا نريدها جميعًا

وطالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالتصويت لمشروع وقف القتال في غزة قائلًا: "صوّتوا تأييدًا لمشروع قرار وقف القتل في غزة..يجب إيقاف القصف على غزة لكي نتفادى تداعيات لا نريدها جميعًا.. إسرائيل تنتهج نهجها الحالي انطلاقًا من إيمانها بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداها".