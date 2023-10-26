أخبار عالمية

العالم اليوم - ساتيرفيلد: الوضع بغزة كارثي.. والمساعدات "قطرة في محيط"

0 نشر
0 تبليغ

انتم الان تتابعون خبر ساتيرفيلد: الوضع بغزة كارثي.. والمساعدات "قطرة في محيط" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساتيرفيلد، الخميس، إن الحالة في غزة كارثية من المنظور الإنساني.

وأضاف ساتيرفيلد في حديث خاص مع "دوت الخليج":

  • أولويتنا الآن هي أن نرى دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزة وبأسرع وتيرة.
  • الرئيس الأميركي قال إن ما فُعل لا يكفي ونريد أن نرى الدعم والمساعدات منقولة للمحتاجين بأمان ويجب زيادتها.
  • التركيز أيضا أن نرى الرهائن الأجانب خارجين بأمان.
  • المهم الآن ليس الجدال داخل الأمم المتحدة لأغراض سياسية، تغيرر الوضع في غزة يجب أن يتم بسرعة.
  • ما ينقل اليوم إلى غزة قطرة في محيط.
  • الأمم المتحدة على الأرض كانت شريكا مميزا وحيويا لكل الجهود لإدخال المساعدات وتوزيعها من معبر رفح.
  • بالنسبة لي فإنني أثمن دورها الأمم المتحدة ووكالاتها على الأرض.
  • يجب توفير الوقود لداخل القطاع دون وصولها لأيدي حماس.
  • مسألة الوقود معقد، نعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة في سبيل إيجاد آلية لنقله إلى غزة.
  • ننسق مع كل الأطراف في المنطقة وخارجها في سبيل وقف تدهور الأوضاع أكثر.
  • بشأن الرهائن، ليس القصف من يمنع إطلاق سراح الرهائن من يمنعه هو "حماس".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ساتيرفيلد: الوضع بغزة كارثي.. والمساعدات "قطرة في محيط" .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا