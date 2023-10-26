العالم اليوم - ساتيرفيلد: الوضع بغزة كارثي.. والمساعدات "قطرة في محيط"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساتيرفيلد، الخميس، إن الحالة في غزة كارثية من المنظور الإنساني.
وأضاف ساتيرفيلد في حديث خاص مع "دوت الخليج":
- أولويتنا الآن هي أن نرى دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزة وبأسرع وتيرة.
- الرئيس الأميركي قال إن ما فُعل لا يكفي ونريد أن نرى الدعم والمساعدات منقولة للمحتاجين بأمان ويجب زيادتها.
- التركيز أيضا أن نرى الرهائن الأجانب خارجين بأمان.
- المهم الآن ليس الجدال داخل الأمم المتحدة لأغراض سياسية، تغيرر الوضع في غزة يجب أن يتم بسرعة.
- ما ينقل اليوم إلى غزة قطرة في محيط.
- الأمم المتحدة على الأرض كانت شريكا مميزا وحيويا لكل الجهود لإدخال المساعدات وتوزيعها من معبر رفح.
- بالنسبة لي فإنني أثمن دورها الأمم المتحدة ووكالاتها على الأرض.
- يجب توفير الوقود لداخل القطاع دون وصولها لأيدي حماس.
- مسألة الوقود معقد، نعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة في سبيل إيجاد آلية لنقله إلى غزة.
- ننسق مع كل الأطراف في المنطقة وخارجها في سبيل وقف تدهور الأوضاع أكثر.
- بشأن الرهائن، ليس القصف من يمنع إطلاق سراح الرهائن من يمنعه هو "حماس".
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