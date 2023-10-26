العالم اليوم - ساتيرفيلد: الوضع بغزة كارثي.. والمساعدات "قطرة في محيط"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساتيرفيلد، الخميس، إن الحالة في غزة كارثية من المنظور الإنساني.

وأضاف ساتيرفيلد في حديث خاص مع "دوت الخليج": أولويتنا الآن هي أن نرى دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزة وبأسرع وتيرة.

الرئيس الأميركي قال إن ما فُعل لا يكفي ونريد أن نرى الدعم والمساعدات منقولة للمحتاجين بأمان ويجب زيادتها.

التركيز أيضا أن نرى الرهائن الأجانب خارجين بأمان.

المهم الآن ليس الجدال داخل الأمم المتحدة لأغراض سياسية، تغيرر الوضع في غزة يجب أن يتم بسرعة.

ما ينقل اليوم إلى غزة قطرة في محيط.

الأمم المتحدة على الأرض كانت شريكا مميزا وحيويا لكل الجهود لإدخال المساعدات وتوزيعها من معبر رفح.

بالنسبة لي فإنني أثمن دورها الأمم المتحدة ووكالاتها على الأرض.

يجب توفير الوقود لداخل القطاع دون وصولها لأيدي حماس.

مسألة الوقود معقد، نعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة في سبيل إيجاد آلية لنقله إلى غزة.

ننسق مع كل الأطراف في المنطقة وخارجها في سبيل وقف تدهور الأوضاع أكثر.

بشأن الرهائن، ليس القصف من يمنع إطلاق سراح الرهائن من يمنعه هو "حماس".

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