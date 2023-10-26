العالم اليوم - شكوك بايدن بأرقام قتلى غزة.. رد فلسطيني بوثيقة من 212 صفحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - أصدرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي.

ويأتي إصدار الوثيقة التي تضم أسماء وأرقام بطاقات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 19 يوما على قطاع غزة بعد أن شكك الرئيس الأميركي جو بايدن وإسرائيل في أرقام القتلى المعلنة في غزة.

تصريحات بايدن

والأربعاء، قال بايدن إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

وذكر بايدن: "ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.

وأضاف: "لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا. وهذا هو ثمن الحرب".

ولم يوضح الرئيس الأميركي سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون.

كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس: "أشك في أرقام القتلى التي تصدرها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس".

أعداد القتلى في غزة

تجاوزت حصيلة الضحايا في قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي عتبة الـ7 آلاف قتيل منذ السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسنا".

وأضافت أنه تم تسجيل "إصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وتشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم المباغت لحركة حماس.

وشنّت حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

كما تحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.