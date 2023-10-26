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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: ندير حربًا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس أعدت حربا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام"..عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس مؤتمر صحفي، تحدث فيه عن مجريات الحرب بين إسرائيل وفلسطين، وأعلن خلال ذلك المؤتمر عن عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي الذي تم قتلهم خلال هذه الحرب، والتي وصلوا إلى 1400 قتيل، بالإضافة إلى 200 أسير.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستبذل قصاري جهدها من أجل إعادة الأسري، موضحًا: "نمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد من أن ننتصر فيها، ولدينا أكثر من 200 مفقودا ومختطفا وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم، وستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها، ونحن نصنع الظروف لاستمرار المعركة".

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: “حماس أعدت حربا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام”



وزير الدفاع الإسرائيلي: " نمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بُد من أن ننتصر فيها"

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي حديثه قائلًا: "نمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد أن ننتصر فيها، أهدافنا دقيقة ونفذناها ضد البنية العسكرية لحركة حماس، كما أن الحرب على حماس مستمرة ويجب علينا الوصول إلى النصر".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في حديثه قائلًا: "أنا كأب وابن وكجد لناجين من محرقة أعرف وأقدر الثمن الباهظ الذي دفعه الناجين من المعركة، شيء كهذا لم يحدث لإسرائيل منذ قيامها من 75 عاما، وما سيحصل في الـ 75 عاما المقبلة مرهون بالنصر والأهداف التي نحققها خلال القتال".

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: “حماس أعدت حربا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام”

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم



- حماس أعدت حربا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام.

- نمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد من أن ننتصر فيها

- ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف لإستمرار المعركة

- "أهدافنا دقيقة ونفذنا ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس"

- لقد انتقلنا خلال 24 ساعة إلى الهجوم المتعاظم من الجو والبحر

- العملية البرية ستأتي في وقت قريب عندما تكون الظروف مواتية

- لدينا أكثر من 200 مفقود ومختطف وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم