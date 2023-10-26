نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة وزراء وسفراء الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه لعام 2023 -والذي يعد أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه في المنطقة- الأحد المقبل وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة".

وتقام الفعالية بتنظيم مشترك بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة موارد المياه والري، حيث ستجمع فعاليات أسبوع القاهرة للمياه صناع السياسات والدبلوماسيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومؤسسات مالية وخبراء المياه وأطراف أساسيين من القطاع الخاص والإعلام لمناقشة سياسات وخطط جذب الاستثمارات لقطاع المياه ومجهودات التكيف لمكافحة آثار تغير المناخ.

وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن قطاع المياه في مصر يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي ويعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية وإقامة أنشطة عملية.

وأضاف بيرجر أن الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه ترسخ موقع مصر كمركز لإدارة المياه ومواردها في إفريقيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط.

وينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددا من الفعاليات رفيعة المستوى أثناء فترة إقامة أسبوع القاهرة للمياه لعام 2023 بما في ذلك منتدى أعمال المياه الأوروبي-المصري والمنتدى الخامس لسياسات الاستثمار في المياه المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية.

وسيمثل أسبوع القاهرة منصة حوار لصناع السياسات والأطراف المعنية لتحسين تمويل المياه وسياسات الاستثمار في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا، حيث تشعر العديد من البلدان الإفريقية بآثار تغير المناخ بالفعل، فيما تلوح فرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تدابير تكييف طويلة المدى والامساك بدفة القيادة للإسراع بوتيرة تحول القارة الأخضر.

ويستضيف وفد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى من حوارات الشباب بشأن المياه المقرر عقدها في 1 نوفمبر، والذي سيشمل مناقشات بين أطراف شبكة الاتحاد الأوروبي للتواصل مع الشباب بشأن "مستقبل الحفاظ على المياه وإدارتها".

وسيشمل الحوار أيضا مسابقة خاصة بالمشاريع المبتدئة إذ يعرض رواد الأعمال الطموحين من الشباب أفكارهم بشأن البدء في أعمال تجارية متخصصة في المياه مع طلب المشورة من لجنة مكونة من قادة رجال الأعمال المحنكين ومستشارين.

بالإضافة إلى ذلك، سينظم الاتحاد الأوروبي حفلا لتقديم الجوائز في 2 نوفمبر لتكريم الفائزين في مسابقة أفضل مشروع تخرج لخريجي الجامعات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

ويكتسب أسبوع القاهرة للمياه مزيدا من الأهمية هذا العام إذ يأتي بعد إتمام عملية التقييم العالمية الأولى وهي الآلية الأساسية لتقييم التقدم المحرز بموجب اتفاقية باريس.

كما يأتي قبيل عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بهدف وضع خطة للتعجيل بالأنشطة الخاصة بالمناخ.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضية، حيث عززت هذه المنح وجود موارد تمويلية ميسرة تقدر بنحو 3 مليار يورو في القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى.

واتسعت دائرة البرامج ذات التمويل المشترك لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية، وتقدم 20 ألف فرصة عمل دائمة وأكثر من 60 ألف فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي، مما يساعد في تحسين جودة حياة تقريبا 18.5 مليون مواطن في مصر بحلول عام 2024، ويساعد على الحد من الفقر بالتوازي مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.