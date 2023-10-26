نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي: قطاع المياه بمصر أولوية لنا والقاهرة مركز إفريقيا والمتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى في القاهرة، أن قطاع المياه فى مصر يمثل أولوية للاتحاد الأوروبى، ويعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية، حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية وإقامة أنشطة عملية.

وأضاف بيرجر، أن الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه- التي تقام بتنظيم مشترك بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة موارد المياه والري وتنعقد دورتها السادسة لعام 2023 كأكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه في المنطقة، في الفترة من 29 أكتوبر الجارى وحتى 2 نوفمبر المقبل- ترسخ موقع مصر كمركز لإدارة المياه وإدارة موارد المياه في إفريقيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الخميس، فسينظم عددا من الفعاليات رفيعة المستوى أثناء فترة إقامة "أسبوع القاهرة للمياه" لعام 2023؛ بما في ذلك منتدى أعمال المياه الأوروبي- المصري، والمنتدى الخامس لسياسات الاستثمار في المياه المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية، والذي سيمثل منصة حوار لصناع السياسات والأطراف المعنية لتحسين تمويل المياه وسياسات الاستثمار في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا.

وسيعقد أسبوع القاهرة للمياه دورته السادسة لهذا العام، بعنوان "أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة"، وبتنظيم مشترك بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة الموارد المائية والرى.

وستجمع فعاليات أسبوع القاهرة للمياه صناع السياسات والدبلوماسيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومؤسسات مالية وخبراء المياه وأطراف أساسيين من القطاع الخاص والإعلام؛ لمناقشة سياسات وخطط جذب الاستثمارات لقطاع المياه ومجهودات التكيف لمكافحة آثار تغير المناخ.

ويستضيف وفد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى من حوارات الشباب بشأن المياه المقرر عقدها في أول نوفمبر، والذي سيشمل مناقشات بين أطراف شبكة الاتحاد الأوروبي للتواصل بين الشباب (ﭼيل كونكت)، بشأن "مستقبل الحفاظ على المياه وإدارتها".

وسيشمل الحوار أيضا مسابقة خاصة بالمشاريع المبتدئة إذ يعرض رواد الأعمال الطموحين من الشباب أفكارهم بشأن البدء في أعمال تجارية متخصصة في المياه، مع طلب المشورة من لجنة مكونة من قادة رجال الأعمال المحنكين ومستشارين، بالإضافة إلى ذلك، سينظم الاتحاد الأوروبي حفلا، يوم 2 نوفمبر؛ لتكريم الفائزين في مسابقة "أفضل مشروع تخرج لخريجي الجامعات" تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

ويكتسب أسبوع القاهرة للمياه مزيدا من الأهمية هذا العام إذ يأتي تِلْوَ إتمام عملية التقييم العالمية الأولى، وهي الآلية الأساسية لتقييم التقدم المحرز بموجب اتفاقية باريس، كما يأتي قبيل عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023؛ بهدف وضع خطة للتعجيل بالأنشطة الخاصة بالمناخ.