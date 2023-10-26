روسيا: الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية فى جميع أنحاء الكوكب.

وأشارت إلى أن التدريبات التى تجريها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لا تساهم فى تأسيس عملية التفاوض للتسوية السياسية والدبلوماسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.



وأوضحت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.



وأردفت قائلة إن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تواصل زيادة نشاطها العسكرى هناك، مما يثير المزيد من التصعيد والتوترات، وفى هذا الصدد، لاحظنا التدريبات الجوية الثلاثية غير المسبوقة فى أكتوبر".



وأشارت إلى أن "استعراض القوة هذا لا يسهم فى تأسيس عملية التفاوض من أجل التسوية السياسية والدبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".