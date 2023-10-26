نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني: زعماء الاتحاد الأوروبي سيرسلون إشارة واضحة تظهر دعمهم لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الزعماء الأوروبيين سيستغلون قمة بروكسل لإرسال إشارة واضحة حول دعمهم لإسرائيل "في جهودها للدفاع عن نفسها".

وفي تعليقات للصحافيين قبيل اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي، أضاف شولتس: "من المهم أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)".

واعتبر أن السكان المدنيين في غزة "هم أيضا ضحايا حماس".

وفي وقت سابق، اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن زيارات قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي تهدف لمنع انهيار "الكيان الصهيوني" بعد أن تلقى "ضربة قوية وحاسمة".

وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تتابع بقلق وألم الأحداث التي تشهدها الأرض المقدسة، التي لها مكانة مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين واليهود.