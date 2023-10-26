نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ الآن هجوما ضخما على قطاع غزة يشمل كافة المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا هجوما جويا ومدفعيا على شكل ما يعرف بـ "حزام ناري" على مناطق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما تشهد المناطق الشرقية لمخيم المغازي وخانيونس ووسط خانيونس ومحيط شارع 5 غارات جوية ضخمة.

ومن جانبه، أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العمليات البرية المحدودة في قطاع غزة ستستمر الليلة وفي الأيام القادمة أيضا.

وأفادت وزارة الداخلية بغزة، عن سقوط "شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة".