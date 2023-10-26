نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ هجوما ضخما على قطاع غزة يشمل كافة المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا هجوما جويا ومدفعيا على شكل ما يعرف بـ "حزام ناري" على مناطق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما تشهد المناطق الشرقية لمخيم المغازي وخانيونس ووسط خانيونس ومحيط شارع 5 غارات جوية ضخمة.

ومن جانبه، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن العمليات البرية المحدودة في قطاع غزة ستستمر الليلة وفي الأيام القادمة أيضا.

وأفادت وزارة الداخلية بغزة، عن سقوط "شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة".

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، يركز الجيش الإسرائيلي قصفه العشوائي ما بين حي تل الهوى ومدينة المغراقة، وجميع هذه المناطق يتم استهدافها بالقذائف المدفعية بشكل مستمر منذ عصر اليوم.

كما تستهدف المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المنطقة الغربية من محافظة شمال قطاع غزة، كذلك منطقة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان: "طائرات الاحتلال تقصف عدة منازل للمواطنين في مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع".

وأسفر القصف الإسرائيلي على منزلين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص حتى الآن، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض.