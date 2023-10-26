العالم اليوم - الصفدي يوضح هدف مشروع القرار العربي المقدم للأمم المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:26 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن مشروع القرار العربي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه "يدعو لوقف الحرب على غزة".

وأضاف وزير الخارجية الأردني في حديث مع "دوت الخليج:

نأمل في إقرار مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة.

الأحداث الجارية في غزة تتطلب من الجميع التحدث بصراحة ولا مجال للضبابية.

نعمل بشكل مستمر ومع جميع أشقائنا من أجل أن تصوت الجمعية العامة لهذا القرار الذي يعكس مبادئ الأمم المتحدة في وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات.

القرار يدعو إلى أن نقف مع الحق الفلسطينيين على العيش بسلام ووقف هذه الحرب الكارثية التي تهدد بحرب إقليمية أوسع.

التنسيق العربي مستمر، نحن الآن نتعامل مع أولوية وقف هذه الحرب التدميرية وحماية الشعب الفلسطيني.

قدمنا مشروع القرار ونعمل بشكل غير منقطع لحشد الدعم الدولي له ونقول لكل العالم قفوا مع الحق ومع العدل ومع وقف الموت والحرب.

نأمل من جميع شركائنا أن يقفوا ويقولوا لا دولة فوق القانون وأن إسرائيل ليست فوق القانون وأن الفلسطينيين يستحقون العيش وأن لا شيء يبرر قتلهم وتجويعهم.

وأصدر وزراء خارجية كل من الإمارات والأردن والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب، الخميس، بيانا، في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر.

وأكد إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.

كما ندد بالتهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في غزة.