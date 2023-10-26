العالم اليوم - الولايات المتحدة: عدد كبير من الناس لقوا حتفهم في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:26 مساءً - أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الخميس، أن واشنطن تعترف بمقتل عدد كبير من الأشخاص في غزة والولايات المتحدة ليس لديها تأكيد مستقل للأرقام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة ترى أن روسيا لا تلعب أي دور مثمر على الإطلاق في أزمة الشرق الأوسط. وخلال الملخص اليومي للخارجية الأميركية جاءت تصريحات المتحدث كالتالي: نعمل على آليات لتسريع دخول مساعدات أكثر استدامة لغزة.

الجانب المصري لا يمانع خروج الأميركيين والأجانب من معبر رفح، لكن المشكلة هي من الجانب الآخر حيث لا تسمح حماس بالاقتراب والمرور إلى المعبر.

هناك مسؤولون ومستشارون أميركيون في مصر يعلمون على تسهيل خروج مواطنينا من غزة.

نعمل إلى استغلال كل الفرص المتاحة لإخراج الأميركيين من غزة، ولدينا خيارات لن نكشف عنها لدواع أمنية.

هناك نحو 700 أميركي في غزة ( مزدوجو الجنسية) لكننا لا نعلم عدد الراغبين في المغادرة.

هناك تحفظات إسرائيلية على دخول الوقود ضمن المساعدات حتى لا تستغله حماس.

أرقام الضحايا في غزة تُقدم من قبل حماس ونحن لا نثق في حماس، وليس لدينا طريقة أخرى مستقلة للتأكد من الأعداد. الرئيس جو بايدن كان واضحا عندما قال دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي في عمليته مع احترام قوانين الحرب.

لا نريد رؤية المدنيين يقتلون سواء في إسرائيل أو غزة.

لا نعتقد أن إسرائيل تقوم بعقاب جماعي بل تقود عملية عسكرية مشروعة ضد مجموعة إرهابية.

لدينا محادثات ومشاورات مع الجانب الإسرائيلي للتأكد من أن عملياته العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.

سقط عدد من المدنيين، لكن إسرائيل لا تستهدفهم بل تحذرهم قبل شن أي هجمة.

نأمل من كل من يغطي هذه الحرب اعتماد مصادر موثوقة.

لم نر أي دور فعال لروسيا في هذه الحرب عدا الفيتو الذي تفرضه في كل مرة في مجلس الأمن.

لست متفاجئا من زيارة وفد حماس لروسيا.

نحتفظ بحق الرد لحماية مصالحنا وأمننا القومي، ونحن من يختار كيف ومتى نرد.

نعتقد أنه من المهم أن تحترم إسرائيل حياة المدنيين وهي تقود عملياتها العسكرية.

أوضحنا لجميع الأطراف في المنطقة أنه يجب ألا تفكر في الدخول في النزاع الحالي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الولايات المتحدة: عدد كبير من الناس لقوا حتفهم في غزة .. في رعاية الله وحفظة