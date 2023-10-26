الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن القوات الروسية تمكنت من صد ست هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث بلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانيا".

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضا على محور كراسنى ليمانسك بجمهورية دونيتسك من التصدى لأربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا على هذا المحور"، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 295 عسكريا بجانب تدمير أسلحة غربية الصنع.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية:" أنه تم القضاء على 100 عسكرى آخرين على محور جنوب دونيتسك، وتصفية 85 عسكريا وتدمير ثلاث دبابات منها اثنتان من نوع "ليوبارد" على محور زابوروجيا"، لافتا إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت أكثر من 25 عسكريا على محور خيرسون.

وأشار البيان إلى اعتراض الدفاعات الروسية لستة صواريخ من نوع "هيمارس" وصواريخ أخرى وإسقاط 27 مسيرة فى لوجانسك وزابوروجيا وخيرسون.