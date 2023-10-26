فرنسا ترسل مساعدات إنسانية لغزة عبر مصر وتجدد دعوتها للهدنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - بناءً على طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ، أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية أن فرنسا ستسيّر رحلة جوية خاصة بتنسيق من مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة الخارجية الفرنسية ، من أجل نقل شحنات إنسانية طارئة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. تتضمن الشحنة البالغة 54 طنًا ما يلي:

- مجموعات الطوارئ الطبية المكونة من مجموعة من الأدوية ومعدات المستشفيات المخصصة لتعزيز هياكل الطوارئ والقادرة على علاج ما يصل إلى 500 شخص مصابين بجروح خطيرة؛

- 58 صندوقا من الأدوية مقدمة من مؤسسة توليب والمنظمة غير الحكومية ( Première Urgence Internationale)، كل صندوق يسمح برعاية 500 مريض (طب الأطفال، الطوارئ والطب العام)؛

- 18 جهاز تنفس للطوارئ؛

- 1000 مصباح شمسي وحوالي عشرة مولدات مقدمة من منظمة كهرباء بلا حدود غير الحكومية؛

- 336 خيمة، كل منها قادرة على إيواء أسرة؛

- 28 طناً من المكملات الغذائية بالإضافة إلى 70 ألف قرص من مياه الشرب مقدمة من شركة (NUTRISET).

سيتم نقل الشحنة الإنسانية الطارئة بواسطة طائرة توفرها مؤسسة ( CMA CGM)، كجزء من شراكتها مع مركز الأزمات والدعم، من باريس إلى مصر. وسيتم تسليمه إلى الهلال الأحمر المصري. وتمثل هذه الشحنة مساهمة جديدة من فرنسا في الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة لصالح السكان المدنيين. وجددت فرنسا دعوتها إلى هدنة إنسانية حتى تتمكن المساعدات من الاستجابة بطريقة مستدامة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة.