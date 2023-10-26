أونروا.. السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنع الوقود عن غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( أونروا) فى آخر تحديث لها عن الأوضاع فى غزة اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية مازالت تمنع دخول الوقود الضروري لتشغيل المولدات الاحتياطية في غزة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك استنفدت الوكالة التي تعد أكبر الجهات التي تقدم المساعدات في غزة كامل احتياطاتها من الوقود تقريبا وشرعت في تقليص عملياتها.

ولفتت أونروا إلى أن الجيش الاسرائيلى دعا في صباح يوم أمس سكان حيين من أحياء شرق خانيونس ودير البلح (جنوب وادى غزة) والذين يزيد تعدادهم عن 40 ألف نسمة إلى إخلائهما والتوجه غربا إلى منطقة المواصي على ساحل البحر بحلول الساعة الثانية ظهرا حيث تخلو هذه المنطقة من أى امكانيات للايواء ونوهت المنظمة إلى أنه لايزال حجم الانتقال نتيجة لهذة الدعوة غير واضح.

وأوضحت أن امدادات المياه عبر الشبكة في المناطق الواقعة إلى الجنوب من وادى غزة شهدت تحسنا مؤقتا وذكرت المنظمة أن ذلك جاء بعدما تمكنت "يونيسيف" و"أونروا" من تقديم كميات قليلة من الوقود من احتياطياتهما الموجودة وتوزيعه على المنشآت الرئيسية لتشغيل محطات المياه وأوضحت أنه مع ذلك سوف ينفد الوقود المتاح فى هذه المنشآت بحلول اليوم 26 اكتوبر كما يتوقع أن تتوقف امدادات المياه مرة أخرى.

ولفتت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية من بينهم طفلان ليرتفع عدد من قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين إلى 102 من بينهم 31 طفلا منذ 7 اكتوبر الجاري.