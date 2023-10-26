نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية واسعة تشمل مناطق واسعة من إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت أصوات انفجارات في تل ابيب بعد أعلان كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

وقالت مصادر عبرية أن صواريخ استهدفت بشكل مباشر مبان في تل أبيب وأن الرشقة الصاروخية شملت كافة المناطق في المدينة وضواحيها.

وذكرت المصادر أن صواريخ سقطت في ريشون لتسيون وبئير يعقوب ورحوفوت وشوهم.

تأتي هذه الرشقة الصاروخية بعد استهداف كتائب القسام وسرايا القدس في وقت سابق من اليوم الخميس في رشقة كبيرة مناطق تل أبيب وضواحيها وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الاستهداف عصر الخميس شمل تل أبيب وإيبر هيراكون وبات يام وجفعتايم وهرتسليا وفي وسط وبحر الجليل وحولون وميكفي ورمات غان ورمات هشارون، وسيتي جيلوت ومجمع بي جيلوت وريشون لتسيون وبيت داغان، ومشمار هاشفاه غانوت ومزراح، وتسفريا وأور يهودا، سابيون، كريات أونو ومونسون، وجاني تكفا، وأزور.