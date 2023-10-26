نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وجرح 5 سوريين في استهداف طائرة مسيّرة بلدة بريف حماة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة حماة في سوريا مقتل 3 مواطنين وجرح 2 آخرين في بلدة الربيعة بريف المدينة وذلك في اعتداء إرهابي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المصدر في قيادة الشرطة لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "استشهاد 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".

وذكر المصدر أن طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية.

وتابع المصدر أن التنظيمات الإرهابية أطلقت أيضا 3 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في قرية ناعور شطحة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

وتشهد المحافظات السورية المتاخمة لريف إدلب اعتداءات متكررة مصدرها التنظيمات المسلحة المتمركزة هناك، وعادة ما يقوم الجيش باستهداف مقار تلك التنظيمات بمختلف صنوف الأسلحة وبمساندة سلاح الجو الروسي.