مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك
لقي ثلاثة ارهابيين مصرعهم في عملية استخباراتية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في محافظة كركوك شمال بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن “استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قاطع حمرين، قامت بنصب كمين محكم لهم واشتبكت معهم، حيث فجر أحد الإرهابيين الانتحاريين نفسه بعد إصابته، كما تم قتل ارهابيين اثنين آخرين”.
وكانت القوات العراقية ألقت القبض يوم الجمعة الماضي على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي بغداد وكركوك.
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