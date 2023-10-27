العالم اليوم - فيديو لاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريج

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 12:28 صباحاً - أفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.

ووفق المصادر فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا المناطق الشرقية شمالي غزة.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورة برية في غزة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن 10 فلسطينيين قتلوا جراء قصف إسرائيلي جوي لمنزل من أربعة طوابق لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

كذلك قتل 3 فلسطينيين بقصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة السطري في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

وقتل 8 فلسطينيين أيضا في غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على منزل لعائلة الهور في مخيم النصيرات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل منذ السابع من أكتوبر أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.