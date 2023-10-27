العالم اليوم - هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج Apple Watch

انتم الان تتابعون خبر هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج Apple Watch من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - قالت شركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو، إن لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) أوصت بحظر استيراد نماذج من ساعة "آبل" الذكية التي تنتهك تقنيتها الخفيفة للكشف عن مستويات الأكسجين في الدم.

أصدرت لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) "أمر استبعاد محدود" من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا إذا لم يلغيه الرئيس جو بايدن، وفقًا لشركة ماسيمو ومقرها كاليفورنيا.

وقال جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو، في بيان: "الحكم الذي أصدرته USITC اليوم يبعث برسالة قوية مفادها أنه حتى أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون".

"يعد هذا القرار المهم بمثابة تأكيد قوي على جهودنا الرامية إلى محاسبة شركة آبل على الاختلاس غير القانوني لتقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع"، بحسب تصريحات لـ كياني.

وتُصمَم منتجات "آبل" ومنها الساعات الذكية في الولايات المتحدة، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة "فوكسكون" التايوانية، تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام.

ولم تحدد شركة "ماسيمو" النماذج التي يطالها هذا القرار. وادّعت الشركة على "آبل" أمام لجنة التجارة الدولية الأميركية عام 2021 لاعتبارها أن ساعة "آبل واتش 6" التي طُرحت في السوق عام 2020 وكانت أول نموذج يتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء.

أما "آبل" فأعلنت إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة الفدرالية. وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس، اتهمت المجموعة شركة "ماسيمو" بأنها "حاولت بشكل غير لائق استخدام لجنة التجارة الدولية الأميركية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الحصول على منتج قد ينقذ حياتهم، سعياً إلى إفساح المجال لساعتها الخاصة التي تقلّد ساعة آبل".

وأطلقت "آبل" الإصدار التاسع من ساعتها الذكية في سبتمبر الفائت.

من جانبه، قال جيف ويليامز، كبير مسؤولي العمليات في شركة Apple، عند الإطلاق: "إن Apple Watch هي رفيق لا غنى عنه يساعد ملايين الأشخاص في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم واتصالاتهم وسلامتهم".

أضافت شركة Apple هذا الأسبوع القدرة على التحكم في أحدث موديلات ساعاتها من خلال "لفتة النقر المزدوج" التي لا تتضمن لمس الشاشة لأن الجهاز يستشعر حركة الإصبع.

وقالت شركة أبل في بيان لها: "يمكن للمستخدمين النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين لتنفيذ العديد من الإجراءات الأكثر شيوعًا بسرعة.