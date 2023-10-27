العالم اليوم - الجيش المصري يحدد طبيعة "الجسم الطائر" الذي أصاب طابا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - حدد الجيش المصري، الجمعة، طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا.

وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش "سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهويه صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا".

وأضاف المنشور: "أسفر الحادث عن إصابات طفيفه لـ6 أفراد"، مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمه.

وأوضح المتحدث أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وتقع طابا على رأس خليج العقبة على بعد 7 كيلومترات من مدينة إيلات الإسرائيلية، و220 كيلومترا من قطاع غزة.

وكانت مصر استعادت سيادتها على المدينة عام 1988، بناء على التحكيم الدولي.