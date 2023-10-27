نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف ولاية بايدن بالـ "فاشلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ولاية الرئيس جو بايدن "الفاشلة"، قائلا إن "أمريكا لا تستطيع تحمل إظهار ضعفها على المسرح العالمي".

وفي حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" أشار إلى أنه على الرغم من أن اللقاء الأول مع بايدن كان "وديا وممتعا"، إلا أنه لا يرى أن هذه الإدارة ناجحة.

وقال: "لقد التقيت به مرة واحدة فقط من قبل. لقد كان لقاء وديا وممتعا. ليس لدي مشكلة مع الرئيس بايدن كفرد.. إنها نصيحة منصوصة بأن تمنح الشرف حيث يستحق الشرف وهذا هو الاحترام الصادق الذي نكنه للمنصب".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التفكير في "شيء واحد قام بايدن فيه بعمل جيد"، أكد جونسون أنه لا يستطيع ذلك"، مضيفا: "أعتقد أنها كانت رئاسة فاشلة وأن جميع المشاكل، كانت بسبب خيارات سياسية، وهذه هي المشكلة التي أواجهها معه".

وعلق جونسون على "التدهور المعرفي" المزعوم لبايدن والذي لاحظه الكثيرون من عامة الناس بالفعل، مشيرا إلى أنه على الرغم من إدراكه "للواقع، إلا أن أمريكا لا تستطيع تحمل إظهار الضعف".

وأوضح أن "هذه ليست إهانة شخصية له. إنه مجرد واقع وهذا ما يهمنا هو أننا لا نستطيع إظهار الضعف من أي نوع على المسرح العالمي في الوقت