نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا بقصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي لمنازل في بئر النعجة والقصاصيب، منها منزل تم تدميره قبل أيام وأعيد قصفه مرة أخرى قبل قليل.

من جهته قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن أزمة حقيقية موجودة في أقسام الكلى والعناية المركزة وأن المساعدات التي وصلت لا تغطي 2% من متطلبات المشفى.

وناشد "كل العالم وكل الأطباء في العالم لتجهيز ما يتوفر لديهم لتجهيز مستشفيات ميدانية في غزة