العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق مرتفعة لكنها تتكبد خسائر أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تغلق مرتفعة لكنها تتكبد خسائر أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - عاد المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، ليغلق على ارتفاع بعد أن مني بأكبر خسائر في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وقادت أسهم شركات الرقائق هذا التعافي.

وارتفع نيكي 1.27 بالمئة ليغلق عند 30991.69 نقطة بعد أن ترجع في الجلسة السابقة 2.14 بالمئة. وأنهى المؤشر نيكي الأوسع نطاقا الجلسة اليوم على ارتفاع 1.37 بالمئة عند 2254.65 نقطة.

لكن بالنسبة للأداء الأسبوعي خسر نيكي 0.86 بالمئة وتراجع توبكس 0.04 بالمئة.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.93 بالمئة بعد هبوطه سبعة بالمئة في الجلسة السابقة ومنح ارتفاعه أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة كما زاد سهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.06 بالمئة.

وقفز سهم فوجيتسو لتصنيع الحاسبات 11.99 بالمئة وسجل بذلك أفضل أداء على نيكي على الرغم من تخفيض الشركة لتوقعاتها للمبيعات والأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

لكن سهم تاكيدا للأدوية نزل 6.37 بالمئة وشكل أكبر ضغط على نيكي بعد أن قللت أكبر شركة عقاقير في البلاد توقعاتها لأرباح العام بأكمله 36 بالمئة.

وهبط كذلك سهم كانون 4.7 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المصنعة للكاميرات توقعاتها للمبيعات السنوية.