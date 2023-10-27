العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: رصد تهديد في منطقة البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: رصد تهديد في منطقة البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد "تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".

وتابع: "حسب تقديرنا، الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد".

وأضاف المتحدث أن "إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة، وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

وكان الجيش المصري أعلن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المطلة على البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء، صباح الجمعة، مما أدى إلى تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة.

كما كشفت مصادر أمنية مصرية عن سقوط مقذوف في منطقة صحراوية بمدينة نويبع، المطلة على البحر الأحمر أيضا في المحافظة ذاتها.