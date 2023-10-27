العالم اليوم - ارتفاع أسهم أوروبا بدعم من شركات الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة، بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم، الخميس، إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50 بالمئة، لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.

وكانت التوقعات ترجح أن يُبقى المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير عند مستواها المرتفع الحالي.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 8:41 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر STOXX600 بنسبة 0.13 بالمئة إلى 433.76 نقطة.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.83 بالمئة، كما ارتفع مؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.23 بالمئة، وعلى العكس تراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.49 بالمئة.

وشهد سهم NatWest Group أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 10.01 بالمئة بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.

ةارتفعت أسهم الطاقة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.