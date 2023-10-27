العالم اليوم - الأونروا: كثيرون سيموتون قريبا في غزة بسبب الحصار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع "تنهار".

وقال المفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني: "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأضاف أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

كما أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.

وفي السياق ذاته، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، إن من المتوقع عبور 8 شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى غزة، الجمعة.

وتابعت: "سجلنا حوالي 74 شاحنة. نتوقع 8 شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم (الجمعة)".

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 7 آلاف شخص، حيث تشن إسرائيل موجات من الغارات الجوية، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، كما أسرت حماس أكثر من 200 رهينة نقلتهم من الداخل الإسرائيلي إلى غزة.