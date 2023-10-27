نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن السفارة في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير بلادنا على أراضي السفارة الإيرانية في موسكو، بحث الأوضاع في غزة، وكذلك تطور الأوضاع المتعلقة بفلسطين".

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أثناء اللقاء أيضا دعم طهران للشعب الفلسطيني و"المقاومة"، مشيرا إلى أن أولوية طهران في الاتصالات الخارجية هي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة ورفع "الحصار" عن قطاع غزة.

وأعلنت قيادة حركة حماس أمس الخميس عن إجراء لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ونائب وزير الخارجية الروسي في موسكو. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم أثناء اللقاء بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء الروس من قطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة: حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

واسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل أكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألف آخرين بجروح. وقتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين