العالم اليوم - IAG: من المبكر تحديد تأثير الصراع بالشرق الأوسط على الحجوزات

انتم الان تتابعون خبر IAG: من المبكر تحديد تأثير الصراع بالشرق الأوسط على الحجوزات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - قال لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية "IAG"، الجمعة، إنه من السابق لأوانه معرفة كيف يمكن أن يؤثر الصراع في غزة الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على الحجوزات وتكاليف وقود الطائرات في العام المقبل، بعد أن أعلنت المجموعة عن أرباح قياسية في الربع الثالث.

وقال إن من السابق لأوانه استنتاج ما إذا كان هناك اتجاه أو تداعيات أوسع نطاقًا للصراع الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن بعض الحجوزات تنخفض إلى القاهرة.

وأضاف غاليغو أن الحجوزات في الربعين الأول والثاني من عام 2024 تتماشى حاليا مع التوقعات، لكن من السابق لأوانه تحديد كيف يمكن أن يتغير ذلك.

أعلنت IAG عن زيادة بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي في أرباح التشغيل الفصلية قبل البنود الاستثنائية إلى 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، في حين سجل الطيران الفرنسي France-KLM زيادة بنسبة 31 بالمئة إلى 1.3 مليار يورو.

وقال لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لشركة IAG: "خلال الربع الثالث، شهدنا طلبًا قويًا ومستمرًا عبر جميع خطوطنا، وخاصة شمال وجنوب المحيط الأطلسي وفي جميع الوجهات الترفيهية في جميع أنحاء أوروبا".

وقالت IAG إنها سجلت ارتفاعا في هامش التشغيل بنسبة 20.2 بالمئة، من 16.6 بالمئة في العام السابق، مضيفة أن نتائجها القوية ستسمح لها بسداد الديون، التي بلغت 8 مليارات يورو مقابل 11.1 مليار يورو في العام السابق.