العالم اليوم - مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط.. برنت يرتفع بحوالي دولارين

انتم الان تتابعون خبر مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط.. برنت يرتفع بحوالي دولارين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - اشتعلت أسعار النفط مسجلة ارتفاعا بأكثر من دولارين، خلال تعاملات الجمعة، بعد أن أعلنت مصادر أمنية مصرية عن سقوط مقذوف في منطقة صحراوية بمدينة نويبع، المطلة على البحر الأحمر مما أعاد إحياء مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس، بما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، قال الجيش المصري إنه أسقط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المطلة على البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء، مما أدى إلى تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد "تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق".

والبحر الأحمر ممر مائي بالغ الأهمية لصادرات النفط الخليجية إلى أوروبا، والبديل لها عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا والذي سيزيد من التكلفة المادية لنقل النفط الخام.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الجيش الأميركي نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

ويبدو أن أسواق النفط تحبس أنفاسها خوفا من أن تقحم إيران نفسها في الصراع الدائر في غزة، وما قد يترتب عليه من توتر في حركة النقل عبر مضيق هرمز.

وكان بنك "جيه.بي مورغان"، قد ذكر في مذكرة الأسبوع الماضي: إنه "إذا اتسع نطاق الصراع ليشمل إغلاق مضيق هرمز، أكثر قنوات شحن النفط ازدحاماً في العالم، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أن "الأهم من ذلك أنه رغم تهديدات إيران خلال السنوات المنصرمة بإغلاق المضيق، فإنها لم تنفذ ذلك قط".

مضيق هرمز .. أهم شريان نفطي في العالم

يقع مضيق هرمز في الخليج العربي، ويربط بين دول الخليج شمالاً وخليج عمان وبحر العرب جنوباً، وشرقا في الجهة المقابلة إيران.

ويبلغ عرض المضيق 33 كيلومتراً عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.

ويمر عبر المضيق حوالي خمس استهلاك العالم من النفط يوميا، أي ما يعادل نحو 21.7 مليون برميل يوميا من الخام، بحسب وكالة S&P Global.

فمعظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، تمر عبر المضيق إلى باقي دول العالم، هذا بالإضافة لإنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال والتي تعد أكبر مصدر له في العالم.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة "فورتكسا" فإن نحو 80 مليون طن أو 20 بالمئة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم تمر عبر المضيق كل عام.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4 بالمئة أو بـ 2.14 دولار إلى 90.07 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأميركي بنسبة 2.38 بالمئة أو بـ 1.98 دولار إلى 85.19 دولار للبرميل.

ويتجه كل الخامين لتسجيل أول تراجع أسبوعي بعد 3 أسابيع من المكاسب.