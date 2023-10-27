العالم اليوم - تسيبي ليفني: إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الجمعة، إن بلادها لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وذكرت ليفني، في حوار مع قناة "دوت الخليج": لا يمكن تحقيق السلام مع حماس.

اتّحدت جميع الجبهات السياسية خلف الجيش بعد 7 أكتوبر.

حماس ليست هي المنظمة الوحيدة التي تريد تدمير إسرائيل.

سنحقق بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر بعد الحرب. خصوم نتنياهو لا يريدونه في منصبه ولكن ذلك غير مطلوب الآن.

إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

يجب أن نجد طريقا للعيش بسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

حل الصراع قائم على "حل الدولتين" ولكن حماس لا تعترف بذلك.

إيران لا تريد استقرار المنطقة.

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