العالم اليوم - تسيبي ليفني: إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الجمعة، إن بلادها لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وذكرت ليفني، في حوار مع قناة "دوت الخليج":
- لا يمكن تحقيق السلام مع حماس.
- اتّحدت جميع الجبهات السياسية خلف الجيش بعد 7 أكتوبر.
- حماس ليست هي المنظمة الوحيدة التي تريد تدمير إسرائيل.
- سنحقق بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر بعد الحرب.
- خصوم نتنياهو لا يريدونه في منصبه ولكن ذلك غير مطلوب الآن.
- إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.
- يجب أن نجد طريقا للعيش بسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
- حل الصراع قائم على "حل الدولتين" ولكن حماس لا تعترف بذلك.
- إيران لا تريد استقرار المنطقة.
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