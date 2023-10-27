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العالم اليوم - تسيبي ليفني: إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الجمعة، إن بلادها لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وذكرت ليفني، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

  • لا يمكن تحقيق السلام مع حماس.
  • اتّحدت جميع الجبهات السياسية خلف الجيش بعد 7 أكتوبر.
  • حماس ليست هي المنظمة الوحيدة التي تريد تدمير إسرائيل.
  • سنحقق بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر بعد الحرب.
  • خصوم نتنياهو لا يريدونه في منصبه ولكن ذلك غير مطلوب الآن.
  • إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة.
  • يجب أن نجد طريقا للعيش بسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
  • حل الصراع قائم على "حل الدولتين" ولكن حماس لا تعترف بذلك.
  • إيران لا تريد استقرار المنطقة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تسيبي ليفني: إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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