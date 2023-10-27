العالم اليوم - أسماء وتفاصيل.. عقوبات أميركية تستهدف مصادر دعم وتمويل حماس

انتم الان تتابعون خبر أسماء وتفاصيل.. عقوبات أميركية تستهدف مصادر دعم وتمويل حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات على مسؤولين رئيسيين مرتبطين بحماس، وذلك عقب الهجوم الأخير الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".

وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

وبحسب الوزارة، يلعب الأفراد المستهدفون دورا رئيسيا في التحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على الحركة.

ونشر موقع الوزارة أسماء الجهات المستهدفة بالعقوبات التي تم إصدارها الجمعة، ومن بينهم:

خالد القدومي

ممثل لحركة حماس في إيران، ويعيش حاليا في طهران.

يعمل كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية.

علي مرشد شيرازي ومصطفى محمد خاني

مسؤولان في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

يقومان بتدريب ومساعدة الجهاد الإسلامي وحماس وحزب الله.

علي أحمد فيضاللهي

قائد لواء صابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ومقيم في إيران.

وانتشر لواء صابرين في سوريا وقدم التدريب لحماس وحزب الله.

تداعيات العقوبات