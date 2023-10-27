العالم اليوم - في أسبوع.. احتياطيات روسيا الأجنبية ترتفع 3.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - ارتفع الاحتياط الأجنبي في المركزي الروسي، بمقدار 3.6 مليار دولار خلال الأسبوع واحد، لتبلغ هذه الاحتياطيات 573.2 مليار دولار حتى 20 أكتوبر 2023.

وقال المركزي الروسي في بيان: "الارتفاع الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة، جاء بسبب رفع قيمة العملة بشكل إيجابي". وتعتبر الاحتياطيات الدولية أصول أجنبية عالية السيولة متاحة لدى بنك روسيا والحكومة الروسية. وهي تشمل العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة (SDRs)، وأصول البنك في صندوق النقد الدولي ومخزون الذهب. وبعد أن أطلقت روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا. وبالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا، تم حظر جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو كيان يتصرف نيابة عن البنك المركزي.

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