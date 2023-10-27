نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير باكستان: الهند تشجع الإرهاب في كشمير وسندعمه حتى يتحرر من الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت سفارة باكستان بالقاهرة، مساء أمس، ذكرى اليوم الأسود لكشمير، حيث أقيمت بهذه المناسبة ندوة بعنوان "كشمير مستمرة في النزيف"، حضرها أعضاء من الأكاديميين المصريين ومثقفين ووجهاء وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني وطلاب جامعة الأزهر.

وسلط المتحدثون الضيوف الضوء في خطاباتهم أن ولاية جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير شرعي هي منطقة متنازع عليها، وأنه ينبغي تحديد مصير جامو وكشمير من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووفقًا لرغبات وتطلعات شعب جامو وكشمير.

وأشار المتحدثون بقلق إلى أن قوات الاحتلال الهندية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في جامو وكشمير المحتلة منذ عقود، وشدد المتحدثون على أنه لا يحق لأي دولة أن تغير الوضع المتنازع عليه في كشمير من جانب واحد، وطالبوا بإلغاء الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 على الفور.

ووجه أحد المتحدثين التحية لشعب كشمير من خلال إلقاء قصيدته "يا أحرار كشمير أحييكم.. أحييكم"، كما تم عرض فيلم وثائقي إلى جانب عرض مصور عن الظروف المروعة لشعب جامو وكشمير الهندي المحتل بشكل غير قانوني.

وصرح السفير ساجد بلال، سفير باكستان في القاهرة، في كلمته، أن الخطوات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 شجعت الحكومة الهندية على إطلاق العنان للإرهاب والقمع الذي ترعاه الدولة ضد شعب كشمير الشجاع، ودعا الهند إلى إلغاء هذه الإجراءات غير القانونية.

وأكد السفير ساجد بلال مجددًا أن باكستان ستظل دائمًا ثابتة في دعمها الثابت للأخوة والأخوات في جامو وكشمير المحتلة، وأكد مجددا أن دعم باكستان المعنوي والسياسي والدبلوماسي سيستمر حتى تحقيق الحلم العزيز المتمثل في حرية الملايين من الشعب الكشميري من الاحتلال الهندي الوحشي.

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